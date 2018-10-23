Компания Rolls-Royce и Фаберже создали яйцо «Дух экстаза»‍

Rolls-Royce совместно с Faberge решила показать современный вариант «Яйца Фаберже». Ювелирное украшение объединили с главным символом автопроизводителя.

Ювелирный дом Faberge и Rolls-Royce показали собственное видение «Яйца Фаберже». В его центре установили фигурку Rolls-Royce, которая украшает капот каждого автомобиля британской марки.

Ювелирное украшение получило название «Дух экстаза». Также называется и фигура, которая устанавливается на машины Rolls-Royce с 1911 года.

Над ювелирным шедевром работали дизайнеры Rolls-Royce Motor Cars и «Фаберже», а изготовлением яйца занимался мастер «Фаберже» Пол Джонс.