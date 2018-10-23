Шеф-дизайнером компании Chery стал выходец из Mazda, Opel и BMW

В компании Chery на должность шеф-дизайнера назначен Кевин Райс, который ранее работал в Opel, Mazda и BMW.

Известный в автомобильном мире дизайнер в 1986 году окончил университет Ковентри по специальности «Инженер промышленного дизайна и транспорта».

Свою карьеру он начал с компании Opel, а после он перевелся в General Motors. В 1995 году он приступил к работе в японской компании Mazda, где занимал должность креативного директора и под его руководством была выпущена Mazda RX-8 и концепт Neospace.

После ухода из японской автомобильной компании Райс перешел в BMW, где проработал 13 лет.

Позже он возглавил европейскую студию дизайна Mazda, которая в свое время работала над моделями MX5, CX3, Koeru, RX Vision и MX5-RF.