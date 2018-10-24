Geely и Volvo начали продажи нового седана Lynk&Co 03

Презентация нового седана состоялась на автосалоне в Чэнду в начале сентября, теперь бренд Lynk&Co 03, созданный компаниями Geely и Volvo начал продажи новинки на рынке Китая.

В модельной линейке бренда это уже третья по счету модель, которая доступна для покупки с 1,5-литровым двигателем, при этом версия с двухлитровым агрегатом поступит в продажу позднее.

Стоимость седана составляет 116 800 юаней, а это около 1,1 миллиона рублей минимум.

За эти день в базовой комплектации будет шесть подушек безопасности, виртуальные приборы, камера кругового обзора, система бесключевого доступа в салон, информационно-развлекательная система и другое.