Компания Dyson начнет выпускать свои электромобили в Сингапуре

Dyson о создании собственных электрокаров заявил еще в 2017 году и тогда испытания и выпуск автомобилей планировался в Великобритании. Сейчас стало известно, что производство автомобилей будет в Сингапуре, а первая машина появится на год позже, чем планировалось.

Производитель пылесосов Dyson уже инвестировал в подготовку производства в Великобритании 200 млн фунтов. Более того было выбрано и место для испытания электрокаров и беспилотных автомобилей. Их должны были тестировать на старой авиабазе в Уилтшир.

Но после того как Великобритания решила выйти из состава ЕС, производитель бытовой техники решил перенести производство и тестирование в Азию, тем более что основной сбыт автомобилей будет происходить именно там.

Стоит отметить, что батареи в электрокарах Dyson будут установлены собственной разработки и они будут отличатся от тех, что применяют другие компании, включая Tesla.