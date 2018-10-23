Компания Ford продолжает тестирование спортивного варианта своей модели Ford Focus ST. Фотошпионы опубликовали новую партию фотографий, на которых запечатлён тестовый прототип спортивной версии нового Ford Focus ST.
В сети появились фото спортивного варианта нового Ford Focus ST
23.10.2018 19:13
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Модель лишена камуфляжной пленки. Автомобиль имеет черный цвет кузова с шильдиками ST, новые бамперы, оптику, два патрубка выхлопной системы, модернизированную тормозную систему, а также систему привода на переднюю ось.
Кроме этого, у хэтчбека будет независимая задняя подвеска, а приводить его в движение будет турбированный бензиновый двигатель объёмом два литра.
Его мощность составит 252 л.с., работая в паре с автоматической коробкой передач.
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