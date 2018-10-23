В сети появились фото спортивного варианта нового Ford Focus ST

Компания Ford продолжает тестирование спортивного варианта своей модели Ford Focus ST. Фотошпионы опубликовали новую партию фотографий, на которых запечатлён тестовый прототип спортивной версии нового Ford Focus ST.

Модель лишена камуфляжной пленки. Автомобиль имеет черный цвет кузова с шильдиками ST, новые бамперы, оптику, два патрубка выхлопной системы, модернизированную тормозную систему, а также систему привода на переднюю ось.

Кроме этого, у хэтчбека будет независимая задняя подвеска, а приводить его в движение будет турбированный бензиновый двигатель объёмом два литра.

Его мощность составит 252 л.с., работая в паре с автоматической коробкой передач.