Российские аналитики опубликовали отчетные данные по продажам автомобилей с электрической установкой на вторичном рынке РФ по итогам девяти месяцев.

В результате специалисты агентства «Автостат» пришли к выводу, что перепродажи электромобилей на рынке РФ выросли в два раза и составили 1 560 штук.

Годом ранее объёмы составили 693 ед. Несменным лидером на рынке электрокаров остается Nissan Leaf. 94% продаж пришлось именно на эту модель, а в количественном выражении это 1 467 штук.

На втором месте с результатом 40 экземпляров оказался Mitsubishi i-MiEV, а в тройку лидеров вошел Tesla S – 33 перепроданных автомобиля.

Также за девять месяцев этого года россияне приобрели 12 BMW i3 с пробегом, три LADA Ellada, столько же Tesla X и два Renault Twizy.