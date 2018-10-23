Выбор детского автокресла: основные правила и условия

Выбор детского автокресла – важное занятие. Даже если у вас нет своей машины. Во-первых, стимул купить автомобиль, во-вторых, забота о безопасности самого главного человечка. Многие родители сомневаются в необходимости приобретения детского сиденья, считая его одним из способов вытаскивания денег у населения. Действительно ли это так?

Почему это так важно

По статистике МЧС, за год в автоавариях погибает большое количество детей. Как утверждают специалисты службы спасения, многих жертв удалось бы избежать, если устанавливать специальные детские удерживающие средства в автомобиле.

Никакие самые сильные и любящие руки не смогут защитить малыша во время аварии, даже если он пристёгнут на вашем животе. Наоборот, так можно ему навредить, зажав малыша между сиденьем и ремнём безопасности. Ведь он такой хрупкий и нежный, костный скелет формируется далеко не с первых дней.

Если эти доводы для родителей веса не имеют, то знайте, что ГИБДД ввёл штрафы на провоз ребёнка без специального места в автомобиле. Сумма – 500 руб. Новое автокресло стоит порядка 5000 руб. Экономии никакой, тревоги много. Детские удерживающие средства – это не прихоть, а необходимое устройство, как ремень безопасности или шлем у мотоциклиста.

Категории автокресел

Автокресла делятся на категории в зависимости от веса ребёнка, на группы от 0 до III.

Группа 0 – это фактически автолюлька. По внешности она очень похожа на корзинку от коляски, в которую встроены ремни безопасности и крепления для сидения автомобиля. Эти модели рассчитаны на новорожденных. Устанавливаются они обычно перпендикулярно к направлению движения.

Группа 0+ рассчитана на грудничков с чуть большим возрастным диапазоном. Это уже полноценное сиденье, располагаемое по ходу движения, обычно спиной. Это сделано для того, чтобы во время экстренного торможения ребёнок не сгибал резко голову, а откидывал её назад. Такое средство безопасности представляет собой жёсткий корпус из пластика в форме чаши.

Группа I предназначена для малышей старше одного года и примерно до четырёх лет. Такое сиденье располагается уже лицом к дороге. В таком сиденье ребёнок может не только лежать, но и сидеть. Они так же снабжены собственными ремнями безопасности.

Группа II – это просто детские автокресла. У них нет своих ремней безопасности, ребёнок фиксируется ремнями автомобиля. В таком месте уже не поспишь, так как спинка сидения не откидывается так низко, как у моделей предыдущих групп. Правильное расположение ремней такое – верхний ремень проходит через плечи ребёнка (не шею), нижний – по бёдрам.

Группа III – это просто сиденье, без спинки.

На рынке сегодня можно найти и универсальные кресла, которые сочетают в себе несколько групп сразу. Обычно такие модели предназначены для детей от года. Для грудничков всё же рекомендуется отдельное место, так как они ещё очень плохо сидят. Да и спать в таких сиденьях достаточно неудобно.

Рейтинг автокресел по уровню надёжности можно прочитать здесь.

Правила выбора

Перед тем, как идти покупать автокресло, нужно взвесить ребёнка. Многие производители сортируют модели по весу детей, а не по группам. Обязательно возьмите ребёнка с собой. Вы сможете посмотреть, как он чувствует себя, удобно ли ему.

Самые лучшие каркасы изготавливают из алюминия. Пластичный металл легко восстанавливает форму, тем самым противостоит деформации.

Не покупайте для ребёнка кресло б/у. оно может быть в хорошем виде, но иметь невидимые глазу повреждения. Лучше купить новое, пусть и недорогое.

Попробуйте закрепить автокресло в автомобиле. Лучше сделать это до совершения покупки. Может случиться так, что именно в ваш автомобиль подошло бы другое средство безопасности, с другим креплением к сиденьям. Подходящее удерживающее средство должно легко устанавливаться на сиденье не только сильным папой, но и изящной мамой.

Форма сиденья очень важна. Ребёнок должен быть максимально защищён, поэтому выбирайте модели с высокими боковинами. Обивка должна быть из качественной синтетической ткани, которую легко мыть, и которая не позволит коже ребёнка потеть.

Где расположить устройство

Важно правильно расположить детское удерживающее средство в автомобиле. С тем, как по ходу движения нужно располагать малыша, мы уже разобрались. Где лучше расположить детское автокресло?

Средства пассивной безопасности, предназначенные для грудничков, можно расположить и на переднем сиденье. Это удобно для родителя, ведущего автомобиль, ведь так он в любой момент сможет дотронуться до ребёнка, успокоить его, если тот расплачется. При этом нет необходимости отвлекаться от дорожной ситуации.

Когда малыш уже подрос – то есть его голова доросла до спинки сиденья, и автокресло нужно менять, то самое безопасное место в автомобиле – сзади. К тому же, так удобнее общаться с малышом во время поездки кому-то из близких. Ведь ребёнок уже подрос и жаждет общения, спать во время поездки он вряд ли будет.

Заключение

Выбор детского удерживающего средства очень важен. Чем внимательнее вы к нему подойдёте, тем спокойнее будете чувствовать себя в дороге. Соответственно, ваш малыш так же будет в хорошем расположении духа.