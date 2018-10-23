Volkswagen опубликовал очередной тизер нового кроссовера T-Cross

Уже 25 октября состоится официальная презентация нового кроссовера от немецкой компании и сегодня был опубликован очередной тизер.

За все время тизерной кампании производитель сообщил немало подробностей о новинке, а один из последних тизеров был посвящен безопасности кроссовера с названием T-Cross.

В последнем видео немецкий производитель продемонстрировал детали экстерьера и интерьера автомобиля. Так, компания показала, что в модели будет цифровая панель приборов, комбинированная отделка сидений, светодиодная оптика, а также двухцветные колесные диски.

Также уже известно, что у нового T-Cross объём багажного отделения составит 455 литров, а со сложенным рядом сидений показатель достигнет 1281 литра.

В линейке двигателей будут бензиновые и дизельные агрегаты мощностью от 95 до 150 лошадиных сил, а среди трансмиссий окажутся: 5 или 6-скоростная механическая КП, роботизированная коробка с двумя сцеплениями.