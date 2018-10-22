«Урал» выпустил новый мотоцикл с дроном в коляске

Новый мотоцикл предназначен для эксплуатации в условиях бездорожья. Российская компания выпустила новый мотоцикл с беспилотным дроном в коляске, который будет выпущен ограниченным тиражом.

Всего планируется выпустить сорок экземпляров по цене 17 999 долларов (США является основным рынком сбыта для Ural). Мотоцикл для путешествий оснастили беспилотным дроном, который будет снимать все, что происходит во время путешествия.

Новинка с названием Air Limited Edition получила отсек для дрона, который был напечатан на 3D-принтере компанией StrataSys.

В оснащении мотоцикла с коляской будет телескопический штатив для селфи, ветровой конус, предназначенной для определения направление и силы ветра при запуске дрона, а также в мотоцикле есть USB-порт, с помощью которого можно зарядить устройства.

В движение мотоцикл приводится 749-кубовым двигателем с двумя цилиндрами, который имеет мощность 41 л.с. при 52 Нм крутящего момента. В качестве трансмиссии используется пятискоростная КП.