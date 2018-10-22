Американский автопроизводитель анонсировал новую спортивную модель, опубликовав первое тизерное изображение, на котором показана задняя часть новинки и ее эскиз.
Cadillac разрабатывает новый спортивный кроссовер Cadillac XT4 V-Sport
22.10.2018 17:45
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Уже известно, что новинкой станет спортивная версия кроссовера Cadillac XT4, которая получит приставку к названию V-Sport.
Подробности о новинке в компании не разглашают и пока не сообщают предварительной даты презентации.
При этом согласно инсайдерским данным, в кроссовере будет установлен двигатель с отдачей 300 лошадиных сил, а также реализована полноприводная система.
В качестве конкурентов новинке называют модели BMW X2 M35i и Jaguar E-Pace R-Dynamic.
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