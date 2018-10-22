Cadillac разрабатывает новый спортивный кроссовер Cadillac XT4 V-Sport

Американский автопроизводитель анонсировал новую спортивную модель, опубликовав первое тизерное изображение, на котором показана задняя часть новинки и ее эскиз.

Уже известно, что новинкой станет спортивная версия кроссовера Cadillac XT4, которая получит приставку к названию V-Sport.

Подробности о новинке в компании не разглашают и пока не сообщают предварительной даты презентации.

При этом согласно инсайдерским данным, в кроссовере будет установлен двигатель с отдачей 300 лошадиных сил, а также реализована полноприводная система.

В качестве конкурентов новинке называют модели BMW X2 M35i и Jaguar E-Pace R-Dynamic.