Аренда Ferrari в роскошном городе Дубай

Хотите увидеть сказку в самой красивой восточной стране и посмотреть местные достопримечательности, пляжи и пейзажи с захватывающей взгляд красотой.

Чтобы успеть побывать везде и максимально комфортно передвигаться по городу, лучше всего арендовать Ferrari в Дубае.

Ведь в такой богатой и красивой стране подойдет именно эта марка авто. Может показаться, что услуги проката такой премиальной марки недосягаемы, но тут, где сбывают самые смелые мечты, — это реальность. Несмотря на высокий уровень жизни в ОАЭ, цены на бензин в 1,5-2 раза ниже, чем, например, на Украине, и в 3 раза дешевле взять напрокат любой автомобиль, в том числе и Ferrari.

Туристы, возвращающиеся в Дубай, утверждают, что почувствовать всю прелесть роскошного города поможет аренда дорогой спортивной машины, и это непременно красавица Феррари!

На дорогах можно часто увидеть элитный автомобиль, и дело здесь исключительно в статусе человека и его успеха. Потенциальные и действующие партнеры по бизнесу оценивают друг друга не только по внешнему виду, но и по тому, на каком авто приехал человек, где он живет и чем занимается в свободное время. Ведь с уже успешным и богатым человеком вести дела безопаснее и перспективнее.

Как безопасно арендовать Феррари в Дубае

В ОАЭ с недавнего времени отменили для стран СНГ обязательное наличие международного водительского удостоверения для аренды авто. Но до сих пор некоторые компании до конца ещё не перешли на новый уровень обслуживания и по-прежнему требуют МВУ. Хотя большинство уже давно принимают национальные права — местные права, по которым турист ездит в своем государстве.

Стоит оплачивать все услуги по аренде Феррари в Дубае банковской картой, чтобы в случае спорных ситуаций можно было доказать факт оплаты. В итоге, фирме необходимо предоставить следующий список документов:

международные или местные (национальные) права;

документ, по которому пересекли границу ОАЭ;

банковскую карту (кредитную или дебетовую).

В процессе оформления Ferrari между вами и компанией, например в http://steelpegasus.com/, будет подписан стандартный договор аренды, а также лист приёмки. Важно осмотреть такую дорогую машину на дефекты кузова: царапины, сколы, вмятины. А также проверить, всё ли внутри салона работает исправно.

Уточните у арендодателя, есть ли ограничения по пробегу и что делать при ДТП и других страховых случаях, например, если произойдет прокол колеса на Феррари или на стоянке поцарапают автомобиль.