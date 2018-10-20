Четыре человека пострадали в ДТП из-за животного в Коми

Информацию о ДТП сообщило ГИБДД по Коми, не уточняя, какое именно животное спровоцировало аварию.

По данным ведомства, дорожная авария с участием животного произошла на трассе Куратово – Широкий Прилук в Сысольском районе.

ДТП произошло в районе 41 километра трассы днем 20 октября, когда водитель «Газели» попытался уйти от столкновения с внезапно оказавшимся на дороге животным.

В результате транспортное средство оказалось за пределами проезжей части. В ГИБДД не уточнили произошло ли опрокидывание Газели.

Пострадали в этом ДТП четыре человека, включая водителя. Всем пострадавшим потребовалась госпитализация.