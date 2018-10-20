Водитель одного из автомобилей допустил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения.
Недалеко от Владимира произошло лобовое ДТП с погибшим
Дорожная авария была зафиксирована 19 октября в шестом часу вечера на трассе дороги «Колокша-Кольчугино-Александров-Великие Дворики» в Александровском районе.
В районе 100-го километра автодороги произошло лобовое столкновение автомобилей «Лада Гранта» и «Форд Куга».
Предварительно было установлено, что 28-летний водитель Гранты, по неизвестным сейчас причинам выехал на встречную полосу, где ехала иномарка.
Произошло лобовое столкновение, в результате которого погиб один человек. Погибшим оказался молодой водитель отечественной легковушки, который скончался до приезда бригады медиков.
Также по данным МВД, в этой аварии пострадала женщина, которая управляла иномаркой.
Ее с различными травмами доставили в больницу. По факту аварии продолжаются проверки.