Следующее поколение спорткупе Porsche 911 получит версию Carrera T

Новое поколение Porsche 911 получит версию Carrera T, о чем сообщают немецкие источники со ссылкой на представителей компании.

В Лос-Анджелесе состоится показ нового поколения спортивного купе Porsche 911. В этой модели появится большое количество новых решений, включая гибридную силовую установку. Также данная модель будет выпущена в версии Carrera T.

Подробностей про новинку пока не раскрывают, но первое упоминание о модификации было сделано главой проекта 911.

В интервью с журналистами он заявил, что в последние полгода ему приходилось очень много ездить на Carrera T и эта машина ему очень понравилась.

Напомним, Carrera T технически не отличается от Porsche 911, но есть несколько отличий, которые делают ее уникальной в своем роде.