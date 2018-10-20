Cyan Racing представил 500-сильный седан Lynk & Co 03‍

Молодая марка Lynk & Co, принадлежащая Geely, представила гоночный вариант седана Lynk & Co 03, который будет участвовать в чемпионате WTCR.

Спортивная модель получила название 03 Cyan. Она создана на базе серийной версии седана, но у нее установлен 500-сильный мотор.

Презентация Lynk & Co 03 Cyan пройдет в Японии и машину покажут на трассе Фудзи Спидвей. Известно, что над спорткаром работали специалисты Cyan Racing, которые готовили автомобили и для Volvo. Стоит отметить, что Volvo также принадлежит китайской марке Geely.

Серийная версия седана Lynk & Co 03 была представлена в августе текущего года. Ее разрабатывали на платформе CMA.

Эта модель будет продаваться в Китае и Европе, но когда она появится на европейском рынке пока неизвестно.

