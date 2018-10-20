Эстонский автолюбитель восстановил уникальный ретрогрузовик «УАЗ»

Грузовой автомобиль УАЗ-450Д попал эстонскому умельцу в руки совершенно случайно, когда он был участником выставки городе Пярну и демонстрировал там свой ГАЗ-69.

Как рассказал мужчина журналистам, к нему во время выставки подошел пожилой человек и предложил приобрести старенький грузовик, которым оказался УАЗ-450Д.

Его выпускали в период с 1958 по 1967 год, но попавший к умельцу экземпляр требовал серьезной реставрации.

В результате на то, чтобы отреставрировать УАЗ-450Д эстонцу потребовалось около шести месяцев, причем часть оригинальных деталей удалось достать, а некоторые пришлось заменить на другие.