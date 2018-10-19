Девушка-водитель на «ВАЗ-2110» устроила массовое ДТП в Йошкар-Оле

Массовую аварию девушка-водитель устроила накануне вечером на перекрестке Воинов Интернационалистов и Кирова в Йошкар-Оле.

Как сообщает ГИБДД по Марий Эл, 21-летняя водитель автомобиля ВАЗ-2110 совершая поворот налево на перекрестке не предоставила преимущества в движении автомобилю марки Mazda.

Последний двигался прямо и после столкновения с отечественной легковушкой врезался еще в один ВАЗ-2110.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадала виновница ДТП, которая сама обратилась в больницу. Больше в этой аварии никто не пострадал.