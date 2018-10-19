Mitsubishi локализовал два двигателя в Китае‍ для Eclipse Cross и Outlander

Китайский автомобильный рынок самый крупный в мире и естественно все автопроизводители стремятся укрепить на нем свои позиции.

С этой целью японская компания Mitsubishi Motors запустила производство для выпуска моторов 4В4 и 4J1 для кроссоверов Eclipse Cross и Outlander соответственно.

Новое предприятие в обычном режиме сможет выпускать до 200 новых ДВС. Один из них 1,5-литровый турбомотор будут устанавливаться на новом Mitsubishi Eclipse Cross, его представят в Китае до конца года.

Второй мотор 4J1 и он предназначен для китайский версий Mitsubishi Outlander. Также одновременно с запуском моторного завода была проведена закладка первого «камня» под строительство исследовательского центра, в котором будут разрабатывать и испытывать машины созданные для КНР.

Исследовательский центр намерены запустить уже в 2020 году.