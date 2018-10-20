Российские аналитики из «Автостат» опубликовали результаты продаж премиальных автомобилей в Москве по итогам сентября 2018 года и отметили, что BMW третий месяц подряд лидирует на рынке премиум-сегмента в Москве.

В прошлом месяце объёмы продаж премиальных автомобилей составили 4,5 тыс. штук, что превышает результат аналогичного периода прошлого года на 20 процентов.

Дилеры баварской марки BMW в Москве реализовали 1 263 автомобиля, а это на 49% больше. Следом в списке самых продаваемых оказалась марка Mercedes-Benz (1187 ед.; +20%), а в тройку лидеров вошел премиальный бренд Lexus – 399 штук, -11%.

В первой пятерке оказались Audi (354 ед.; -16%) и Volvo (282 ед.; +16%). Если рассматривать статистику продаж машин премиум-класса за период с начала года, то лидерство в Москве тут остается за Mercedes-Benz (10,3 тыс. авто), а на втором месте BMW (9,6 тыс. ед.; +36%).