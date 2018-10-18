Автопроизводители в Минпромторг направили письмо, в котором просят не помогать автомобильным компаниям строить новые заводы в России.
Компании просят правительство РФ не помогать строить новые автозаводы
18.10.2018 23:44
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В письме просят не допускать новых автопроизводителей к системе инвестиций, которое стимулирует государство.
Вместо этого выдвигается предложение поддержать существующие производство, повысить на нем локализацию и увеличить загрузку линий, так как сейчас заводы загружены на 44%.
Письмо Минпромторгу подписали представители АвтоВАЗа, КамАЗа, ГАЗа, «Соллерса», Renault, Nissan, Mitsubishi и Daimler.
Также автокомпании просят правительство РФ оставить им возможность заключать консорциумы.
По слухам, полученное письмо уже рассмотрели в ведомствах и некоторые уже даже подержали просьбу автопроизводителей.
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