Компании просят правительство РФ не помогать строить новые автозаводы

Автопроизводители в Минпромторг направили письмо, в котором просят не помогать автомобильным компаниям строить новые заводы в России.

В письме просят не допускать новых автопроизводителей к системе инвестиций, которое стимулирует государство.

Вместо этого выдвигается предложение поддержать существующие производство, повысить на нем локализацию и увеличить загрузку линий, так как сейчас заводы загружены на 44%.

Письмо Минпромторгу подписали представители АвтоВАЗа, КамАЗа, ГАЗа, «Соллерса», Renault, Nissan, Mitsubishi и Daimler.

Также автокомпании просят правительство РФ оставить им возможность заключать консорциумы.

По слухам, полученное письмо уже рассмотрели в ведомствах и некоторые уже даже подержали просьбу автопроизводителей.