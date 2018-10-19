Российские журналисты решили создать рендерные изображения, на которых показали трехдверный вариант хэтчбека Lada Granta, созданный на базе обновленной Гранты.
В Сети показали новый трехдверный хэтчбек Lada Granta
19.10.2018 04:20
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Рендеры создал портал «Колеса.ру», который показал, как могла бы выглядеть трехдверная модель с икс-дизайном.
За основу рендерных изображений взяли обновленный лифтбек Lada Granta и вот что получилось.
Между тем напомним, что самой известной и популярной трехдверкой от «АвтоВАЗа» остается ВАЗ-2108. Он появился еще в 1983 году и выпускался до 1994 года.
За это время компания выпустила почти 900 тысяч автомобилей этой модели.
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