В Сети показали новый трехдверный хэтчбек Lada Granta

Российские журналисты решили создать рендерные изображения, на которых показали трехдверный вариант хэтчбека Lada Granta, созданный на базе обновленной Гранты.

Рендеры создал портал «Колеса.ру», который показал, как могла бы выглядеть трехдверная модель с икс-дизайном.

За основу рендерных изображений взяли обновленный лифтбек Lada Granta и вот что получилось.

Между тем напомним, что самой известной и популярной трехдверкой от «АвтоВАЗа» остается ВАЗ-2108. Он появился еще в 1983 году и выпускался до 1994 года.

За это время компания выпустила почти 900 тысяч автомобилей этой модели.