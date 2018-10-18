Два спортивных Jaguar нарисовали цепочку ДНК на песке‍

В рекламе показали Jaguar XE 300 Sport и Jaguar XE SV Project 8, которые на пляже в Pendine Sands в Уэльсе на писке нарисовали спираль в километр.

В Jaguar XE SV Project 8 установлен пятилитровый 600-сильный мотор, у которого крутящий момент составляет 700 Нм. С таким агрегатом седан способен совершать разгон до 96 км/ч всего за 3,3 секунды.

В Jaguar XE 300 Sport устанавливается мотор попроще, а именно 2,0-литровый четырехцилиндровый турбодвигатель, который генерирует 300 л.с. и 400 Нм крутящего момента. Разгон от 0 до 96 км/ч у модели осуществляется за 5,7 секунды.

