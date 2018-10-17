В России подорожали четыре автомобиля марки Subaru‍

Компания изменила цена на четыре модели и больше всего в цене прибавил седан Subaru Legacy.

По результатам исследования цен аналитики «Цена Авто» отметили, что на российском рынке на 20 тысяч рублей подорожали кроссоверы Outback, XV и Forester и на 40 тысяч рублей седан Legacy.

Сечас дилерские центры марки предлагают Outback по цене от 2 539 000 рублей, а Forester от 2 739 000 руб.

Кроссовер Subaru XV модно купить за 1 639 000 рублей, а седан Legacy за 2 129 000 рублей минимум.

Как сообщает «АВТОСТАТ», предыдущее подорожании Subaru было в августе и тогда ценник стал выше от 19 – 70 тысяч рублей в зависимости от модели марки.