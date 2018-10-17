Chevrolet на SEMA представит ретро-автомобили с новыми моторами

На ежегодное тюнинг-шоу SEMA американская компания Chevrolet привезет ретро-автомобили с установленными в них новыми моторами.

На выставке будут показаны Chevrolet Chevelle Laguna 1973 года, C/10 1967 года и K10 Silverado 1978 года выпуска.

В этих машинах будут установлены современные моторы, а один из них LT5 6.2 с компрессором от Corvette ZR1.

Этот агрегат выдает 765 лошадиных сил и 969 Нм крутящего момента. В Chevelle Laguna с модернизированным ДВС установят новый капот и аэродинамические элементы, напоминающие машины NASCAR 1970-х годов.

Для K10 Silverado подготовили шестилитровый мотор с 365-сильной отдачей и 515 Нм крутящего момента.

Этот двигатель сочетается с 4-ступенчатой автоматической трансмиссией. В последнем ретро-автомобиле под капотом будет находится 5,7-литровый 426-сильный двигатель.

Также у этого пикапа переделали подвеску установили 20-дюймовые колёсные диски, изменили бампера и обшили салон другими материалами.