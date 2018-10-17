В России сошел с конвейера 700-тысячный Ford Focus

В Ленинградской области выпущен 700-тысячный Ford Focus, об этом сообщает пресс-служба компании Ford Sollers.

Юбилейной версией стал седан в цвете Deep Impact Blue с 1,6-литровым мотором мощностью 125 л.с. и роботизированной трансмиссией Powershift.

700-тысячный экземпляр выпустили в комплектации Titanium, в которой устанавливается мультимедийная система с 8-дюймовым сенсорным экраном, двухзонный климат-контроль, светодиодная подсветка салона и многое другое.

Во Всеволожске Ford Focus выпускается с 2002 года и стоит отметить, что эта модель стала первой, которая начала производится РФ по технологии полного цикла.

Официально Ford Focus в России продается с 1999 года, и за это время в стране было продано 800 тыс. автомобилей.