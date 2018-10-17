33 марки изменили цены на свои автомобили в РФ за последний месяц

Российские аналитики из «Автостат» постоянно мониторят цены на новые автомобили в России и согласно новому отчету, за последний месяц, а точнее в период с 16 сентября по 15 октября переписали ценники на свои модели 33 марки.

В числе автомобилей, которые в отчетный период прибавили в цене, оказались УАЗ Хантер и Шевроле Нива. Их ценники выросли в большую сторону до 10 тысяч рублей в зависимости от модели и комплектации.

На такую же сумму подорожал Citroen С3 Aircross, Лада Веста и Ларгус, а также четыре модели марки «Рено».

При этом Foton Sauvana подорожал в России на сумму от 140 до 170 тысяч рублей, а китайский кроссовер Changan CS35 на 160-185 тысяч рублей, что ощутимо.

Марка Mazda переписала ценники на весь модельный ряд до 40 тысяч рублей, а у «Тойоты» до 49 тысяч рублей подорожали почти все автомобили.

Пять моделей компании Ford прибавили в цене 9-40 тысяч рублей. Jeep, Mitsubishi, Audi и BMW также повысили стоимость ряда своих автомобилей в пределах от 10 до 330 тысяч рублей.

На максимальную сумму в 330 тысяч рублей подорожали некоторые версии автомобилей марки «Ауди».