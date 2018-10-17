Lada Vesta или иномарка

Часто решение о покупке автомобиля диктуется не простым желанием и не соображениями престижа, а необходимостью. Ведь общественный транспорт работает далеко не по такому графику, который удобен большинству горожан. Но на покупку новой престижной иномарки не всегда хватает бюджетных средств.

При выборе автомобиля необходимо учесть не только его стоимость, но и многие другие параметры, среди которых наиболее важными являются комфорт управления и ремонтопригодность.

И в этом случае в средней ценовой категории предлагаются два варианта: иномарка с пробегом или новый отечественный автомобиль в официальном салоне lada-forsage.ru. Каждый из них имеет свои преимущества и не лишен недостатков. Так что же выгоднее приобрести? Давайте рассмотрим варианты, чтобы оценить плюсы и минусы.

Подержанные иномарки

Машины импортного производства даже в возрасте 5-10 лет остаются в неплохом состоянии. Среди их преимуществ:

• высокий уровень комфорта;

• продуманная комплектация;

• неплохой внешний вид;

• надежный мотор;

• качественная сборка.

Но при выборе иномарки всегда можно наткнуться на подводные камни, незаметные с первого взгляда. И оценить качество подержанной машины сможет далеко не каждый профессионал. Она может быть восстановлена после серьезного ДТП, у нее может быть скручен пробег, а ремонт может обойтись в значительную сумму.

LADA из салона

К преимуществам нового автомобиля относятся наличие заводской гарантии, отсутствие скрытых дефектов из-за износа и психологический комфорт. Ведь за рулем нового авто еще никто не сидел, и это позволяет чувствовать себя полноценным хозяином машины, в отличие от приобретения подержанной иномарки.

Отметим положительные стороны приобретения любой машины из представленных в нашем салоне:

• Авто без пробега. Поэтому можно быть уверенным, что все блоки и детали соответствуют исходным заводским характеристикам;

• Гарантийный срок. Хотя многие и жалуются на то, что условия отечественной гарантии не самые лучшие, но они помогают экономить на ремонте;

• Отсутствие серьезных скрытых дефектов. Как бы ни ругали отечественный автопром, но серьезный брак в новых машинах встречается крайне редко;

• 2-3 года безотказной эксплуатации гарантированы водителю, при условиях аккуратного вождения и своевременного обслуживания;

• Предсказуемость. Начиная эксплуатацию «с нуля», вы можете быть уверены, что все потенциальные проблемы можно будет предусмотреть заранее.

Кроме того, последние модели машин не уступают зарубежным аналогам средней ценовой группы по дизайну, качеству материалов, мощности двигателя, комфорту. Совместно произведенные двигатели, разработанная на основе зарубежных аналогов подвеска, повысившееся качество деталей – все это делает отечественные машины достойными конкурентами подержанных иномарок.

Приобретая машину в официальном автосервисе, вы можете быть уверены в том, что не возникнет неожиданных проблем в виде потери гарантии, или поломок из-за некачественного обслуживания. Хотя от досадных недоразумений не застрахован никто, львиную долю проблем официальные пункты обслуживания LADA ФОРСАЖ в Санкт-Петербурге устранят без лишних затрат со стороны владельца.