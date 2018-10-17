Jeep Grand Cherokee Trackhawk получил сверхмощную 1200-сильную версию

Автомобилю добавили мощность и он стал способен ускоряться до первой сотни за 2,3 секунды. Модель Jeep Grand Cherokee Trackhawk получила сверхмощную 1200-сильную версию.

Такой отдачи удалось добиться после модернизации 6,2-литрового двигателя с 8 цилиндрами. Теперь разгон до 100 км/ч осуществляется за 2,3 секунды, а максимальная скорость будет ограничена электроникой на отметке 322 км/ч.

Вес внедорожника составляет 2,5 тонны, а также для него применили специальные шины и систему отключения полного привода.

Hennessey намерено выпустить всего 24 экземпляра сверхмощного Jeep Grand Cherokee Trackhawk. Стоимость одного автомобиля стартует от 179 тысяч долларов.