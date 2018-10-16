Росстат опубликовал данные по количеству выпущенных на российских предприятиях транспортных средств по итогам сентября.
Выпуск легковых машин в России в сентябре 2018 года вырос на 16%
16.10.2018 16:08
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За отчетный период на российских заводах было выпущено более 100 тысяч автомобилей, а этот результат оказался выше прошлогоднего на 15,8%.
С начала года на территории РФ выпустили 1,1 миллиона легковых автомобилей, а это на 7,2% больше.
Производство грузовиков с начала года также выросло, но рост составил 1%, а количество – 109 тысяч штук.
В сентябре показатель составил 13,3 тыс. грузовых автомобилей, что на 17,7% больше. Производство автобусов оказалось тоже на прошлогоднем уровне.
За девять месяцев в России было выпущено 15.7 тыс. автобусов, что на 2,5% больше.
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