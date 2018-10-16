Выпуск легковых машин в России в сентябре 2018 года вырос на 16%

Росстат опубликовал данные по количеству выпущенных на российских предприятиях транспортных средств по итогам сентября.

За отчетный период на российских заводах было выпущено более 100 тысяч автомобилей, а этот результат оказался выше прошлогоднего на 15,8%.

С начала года на территории РФ выпустили 1,1 миллиона легковых автомобилей, а это на 7,2% больше.

Производство грузовиков с начала года также выросло, но рост составил 1%, а количество – 109 тысяч штук.

В сентябре показатель составил 13,3 тыс. грузовых автомобилей, что на 17,7% больше. Производство автобусов оказалось тоже на прошлогоднем уровне.

За девять месяцев в России было выпущено 15.7 тыс. автобусов, что на 2,5% больше.