Виртуальный гиперкар McLaren Ultimate Vision GT станет реальным

Виртуальный спорткар Ultimate Vision Gran Turismo от McLaren был представлен в прошлом году, но о его серийной версии ничего не упоминалось, ведь тогда компания даже не задумывалась о создании реального автомобиля.

При этом один клиент McLaren пожелал получить настоящий автомобиль McLaren Ultimate Vision GT, который создавался для игры Gran Turismo Sport.

В компании решили порадовать клиента и уже начали работать над проектом. Автомобиль сейчас носит индекс BC-03, а какое название получит реальный автомобиль сейчас неизвестно.

Работают над этим проектом специалисты тюнинг-ателье McLaren Special Operations (MSO), которые планируют выпустить не более пяти экземпляров модели.

В виртуальной игре гиперкар оснащен 1150-сильной гибридной установкой с системой полного привода. На каждом колеса автомобиля расположен электродвигатель.