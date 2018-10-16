Гибридный водородный кроссовер Mercedes-Benz GLC выходит на рынок

Уже в конце этого месяца в ряде европейских стран в продажу поступит гибридный водородный кроссовер Mercedes-Benz GLC.

Обычно производители создают «зеленые» автомобили с полностью электрической силовой установкой, с установками в составе которых обычные ДВС и электромоторы, либо полностью водородные автомобили.

Последние до сих пор являются редкими и таких моделей существует не так уж и много. При этом звание водородного уже получил и кроссовер немецкой марки Mercedes-Benz.

Компания готовит к выходу на рынок гибридный водородный кроссовер с названием GLC F-Cell, о котором сегодня производитель раскрыл подробности.

Цены пока не называют, но известно, что в продажу он поступит в конце октября. Автомобиль будет работать на электрической и водородной тяге, а мощность составит 208 лошадиных сил.

Только на одной электротяге автомобиль проедет 51 км, а суммарный запас хода составляет 478 км. В баке будет 4,4 килограмма водорода, а аккумулятор заряжается от специальных станций за 1,5 часа.

Возможна зарядка и от обычной розетки. Водородно-электрическая установка получила компактные размеры и расположена под капотом как и обычный ДВС. Батареи и электродвигатель расположили в задней части.