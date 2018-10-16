Новые Porsche Panamera GTS везут в Россию‍

В начале октября марка Porsche в России начала прием заказов на обновленный кроссовер Macan . Более подробно об это портал «ТвоёАвто» сообщал, а сегодня производитель объявил о начале приема заказов на новые версии лифтбека и универсала Panamera.

Это спортивные варианты автомобилей, которые получили приставку к названию GTS. Лифтбек в спортивном исполнении оценили в 9 279 000 рублей минимум, а универсал обойдется в 9 450 000 рублей.

И первая, и вторая версии будут оснащены 460-сильным мотором с рабочим объёмом цилиндров четыре литра.

Восьмицилиндровый двигатель имеет показатель крутящего момента – 620 Нм. С таким двигателем и 8-ступенчатой автоматической коробкой ускорение автомобилей будет за 4,1 секунды, а вот максимальная скорость составит 192 км/ч для лифтбека и 289 км/ч для универсала.

Отличить спортивные модификации можно по измененным бамперам, спортивной выхлопной системе, активному спойлеру сзади и колесными дисками размером 20 дюймов.