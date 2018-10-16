Как сдать технику в ломбард?

Многие люди в своей жизни сталкиваются с ситуацией, когда в срочном порядке необходимо найти крупную сумму денег. Обращение в банк, как правило, занимает большое количество времени, а у знакомых и друзей не всегда имеется возможность выручить.

Обращение в ломбард является настоящим спасением в таких сложных ситуациях. Для того чтобы оставить вещь в залог не нужно собирать какие-либо дополнительные документы, что позволяет получить деньги в кратчайшие сроки.

Ломбард работает по довольно простому принципу: организация принимает вещь на хранение, а ее владельцу выплачиваются деньги. Вещь хранится определённое количество времени, по истечение которого владелец должен уплатить первоначальную сумму и проценты, если он желает получить ее обратно.

Если клиент не выплачивает сумму, то право владения на заложенную вещь переходит к ломбарду, который в свою очередь может распоряжаться ей по своему усмотрению.

Наибольшим спросом в ломбардах пользуются различные драгоценные изделия и антикварные изделия. Можно также сдать бытовую технику, но за нее получиться выручить гораздо меньшую сумму. Круглосуточные ломбарды являются очень удобной услугой позволяющие людям получить средства в любое время суток.

Сдача автомобиля под залог в ломбард

Стоит более подробно рассмотреть услугу по сдаче автомобиля в ломбард. Она появлялась относительно недавно, но за этот небольшой срок смогла получить широкую популярность в странах СНГ. Компании оказывающий такие услуги можно найти практически в каждом крупном городе.

Для сдачи авто в ломбарде Алматы понадобится паспорт и документы подтверждающие право владения на машину. Сотрудник ломбарда на месте произведет оценку сдающегося имущества.

При сдаче автомобиля в ломбард составляется акт приема-сдачи, в котором указывается вся основная информация о машине и какие-либо имеющиеся повреждения чтобы в последствие у владельца не возникло претензий к ломбарду. Качественные услуги по приему автомобилей по приему автомобилей под денежный залог оказывает компания https://www.activ-lombard.com/.

Процентная ставка определяется исходя из технического состояния транспортного средства, года выпуска и марки. Весь срок своего нахождения в ломбарде автомобиль будет размещаться на охраняемой стоянке. При условии, если заемщик не сможет внести платеж, то ему может быть предоставлен льготный месяц, во время которого будет начисляться процент в двойном объёме.

Автоломбарды – очень надежный способ получения денег в кратчайшей сроки и при минимальных рисках.