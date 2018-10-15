На трассе в Борзинском районе микроавтобус перевернул фуру Volvo

Серьезная авария произошла накануне днем на трассе в Борзинском районе, о чем сообщает МВД по Забайкальскому краю.

Участниками дорожно-транспортного происшествия стала фура Volvo FH 12 и микроавтобус марки «Тойота».

Столкнулись транспортные средства на трассе «Чита – Забайкальск» через час после полудня 14 октября, а причиной ДТП стало не соблюдения бокового интервала водителем микроавтобуса.

После столкновение Volvo FH 12 перевернулся.

В результате дорожной аварии пострадали оба водитель и пассажиры Тойоты. Проверки по факту ДТП продолжаются.