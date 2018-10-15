Серьезная авария произошла накануне днем на трассе в Борзинском районе, о чем сообщает МВД по Забайкальскому краю.
На трассе в Борзинском районе микроавтобус перевернул фуру Volvo
15.10.2018 19:07
176 0
Участниками дорожно-транспортного происшествия стала фура Volvo FH 12 и микроавтобус марки «Тойота».
Столкнулись транспортные средства на трассе «Чита – Забайкальск» через час после полудня 14 октября, а причиной ДТП стало не соблюдения бокового интервала водителем микроавтобуса.
После столкновение Volvo FH 12 перевернулся.
В результате дорожной аварии пострадали оба водитель и пассажиры Тойоты. Проверки по факту ДТП продолжаются.
Комментарииcomments powered by HyperComments