Самыми популярными автомобилями в РФ стали модели с «механикой»

Специалисты «Авито Авто» провели исследование и выяснили, с какой коробкой передач предпочитают автомобили россияне.

Оказалось, что машины с «механикой» стали самыми популярными, а их средняя стоимость ниже, чем у других автомобилей с иной коробкой передач.

В третьем квартале этого года российские автомобилисты приобрели 67% авто с МКПП от общего количества проданных машин. На модели с АКПП пришлось 30,4%.

Меньше всего спросом пользуются автомобили с вариатором и роботизированной КП. Средняя стоимость машин с «механикой» составила 264 518 рублей.

Самыми дорогими стали машины с «автоматом», ведь их средняя цена в России составила 786 718 рублей. Немного дешевле обойдутся автомобили с вариатором и «роботом».

Их средняя стоимость составила 717 635 и 631 578 рублей.