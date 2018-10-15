Флагманский кроссовер Dongfeng Forthing T7 появится в продаже 16 ноября

В компании Dongfeng анонсировали старт продаж нового флагманского кроссовера Dongfeng Forthing T7 на китайском рынке.

Новинка поступит в продажу 16 ноября и в модельном ряду расположится на ступень выше модели Forthing T5.

Автомобиль имеет дизайн схожий с Volkswagen Touareg, что особенно проглядывается в передней части. Dongfeng Forthing T7 будет представлен в семи- и шестиместном исполнении.

Моторная гамма будет представлена турбированным двигателем с отдачей 1,6 литра.

Мощность двигателя составит 204 лошадиных сил, работая в паре с шестискоростной механикой или семискоростным роботом с двумя сцеплениями.

Системы полного привода у автомобиля не будет. Цены на новый Dongfeng Forthing T7 будут названы позднее.