Внедорожник Foton Sauvana в России подорожал на 140 – 170 тысяч рублей‍

На российском рынке стал предлагаться дороже кроссовер Foton Sauvana. Модель подорожала в разных комплектациях на сумму от 140 до 170 тысяч рублей, а цены компания переписала в октябре, о чем сообщает сайт «Цена Авто».

Самая доступная комплектация внедорожника теперь имеет ценник 1 699 900 рублей, а в топовой версии модель имеет ценник 1 984 900 рублей. Моторная гамма автомобиля представлена двухлитровым бензиновым двигателем с двумя вариантами мощности – 201 и 217 лошадиных сил.

В качестве трансмиссии предлагается пятискоростная механика и шестискоростной автомат.

В базовой комплектации предлагается электронная система динамической стабилизации автомобиля ESC, системы помощи при подъеме и спуске HHC и HDC, система контроля давления в шинах TPMS, фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира, задние датчики парковки, электропривод и обогрев зеркал, передние и задние электростеклоподъемники, легкосплавные колесные диски, кондиционер.