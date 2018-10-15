Linkoln Aviator 2019 дебютирует на мотор-шоу в Лос-Анджелесе

Представители Linkoln сообщили, что намерены провести премьерный показ Linkoln Aviator 2019 на автосалоне в Лос-Анджелесе, который состоится в следующем месяце.

30 ноября компания представит новый Linkoln Aviator, предсерийный вариант которого был представлен в марте на автосалоне в Нью-Йорке.

Роскошный внедорожник будет оснащен гибридной силовой установкой с возможностью подзарядки от сети. В качестве ДВС в установке будет шестицилиндровый 2,7-литровый двигатель.

Система привода у автомобиля будет как на заднюю, так и на обе оси. Кроме этого, Linkoln Aviator 2019 будет оснащен комплексом систем безопасности Lincoln Co-Pilot360.

В списке оборудования будет множество современных опций и функций, а в салоне клиенту будет доступна премиальная аудиосистема с 14 динамиками, мультимедийная система с 10-дюймовым экраном, четырехзонный климат-контроль и многое другое.

Предварительная стоимость Linkoln Aviator 2019 составит около 60 тысяч долларов.