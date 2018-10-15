Фотошпионы заметили на тестах необычную версию Mercedes-Benz A-Class‍

На тестах был замечен новый хэтчбек Mercedes-Benz A-Class, у которого есть одна особенность очень сильно привлекающая внимание.

В Европе немецкая компания начала тестировать пятидверный хэтчбек, который очень сильно похож на новый A-Class.

Конечно утверждать, что это именно он пока сложно, так как модель максимально закрыли камуфляжной пленкой.

Однако по ряду элементов можно предположить, что это именно A-Class, но только с электрической силовой установкой.

Фотошпионы сразу обратили внимание на прототип, так как он ехал бесшумно и как оказалось у него сзади нет патрубков выхлопной системы.

Таким образом Mercedes-Benz вывел на тесты новую модель электрического автомобиля семейства EQA.

В прошлом году был представлен концептуальный хэтчбек под именем EQA.

Этот хэтчбек оснастили двумя электромоторами, которые имеют суммарную отдачу 268 лошадиных сил, а показатель крутящего момента составит 499 Нм.

С этой установкой на разгон до первой сотни автомобилю потребуется пять секунд. Заявленный запас хода автомобиля составит 400 км. Mercedes-Benz EQA отправится в серию в 2020 году.

