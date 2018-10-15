В Сети раскрыли информацию о новом кроссовере Alfa Romeo Castello

Как сообщается, новинка получит название Castello, а в его основе расположится платформа другого кроссовера — Stelvio. Новый кроссовер будет иметь длину около 4 900 мм, а его дизайн выполнят в фирменной стилистике марки.

Как можно понять новинка в отличие от Stelvio станет больше, к тому же для нее выпустят семиместный вариант.

Линейка двигателей Castello достанется от соплатформенника, у которого есть двухлитровый 280-сильный бензиновый и 2.2-литровый 210-сильный дизельный моторы.

Появится у автомобиля и гибридная силовая установка, однако такой вариант кроссовера дебютирует позже.

При этом модель с обычными ДВС будет представлена в начале следующего года, а серийная версия выйдет на рынок в начале 2020 года.