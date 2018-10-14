Подбор БУ автомобиля

Покупка поддержанного автомобиля – это довольно непростое занятие и во многом даже рисковое. Многие автолюбители во время такой покупки совершают массу ошибок из-за которых теряют свое время и деньги. На вторичном рынке авто зачастую имеются нечестные на руку продавцы, которые не прочь обмануть неопытных покупателей.

Для того чтобы избежать появления проблем во время приобретения б/у автомобиля необходимо следовать простым советам и рекомендациям от опытных автомобилистов. Для начала нужно начать поиск объявлений о продаже, сделать это можно как через интернет, так и с помощью печатных СМИ. Лучше не покупать автомобиль у друзей или знакомых, поскольку в таком случае между двумя сторонами проявиться явный конфликт интересов.

Не нужно зацикливаться на какой-либо одной модели автомобиля. Стоит сразу выбрать определенный перечень претендентов на покупку – это может значительно расширить область поисков и в конечном счете приобрести вариант, который будет в несколько раз лучше, чем первоначальный вариант. Например, можно подобрать и купить Skoda БУ в Украине тут https://parkdrive.ua/cars/bu/type=Legkovoy/marka=Skoda/

Выбирая автомобиль в интернете нужно обратить пристальное внимание на количество и качество представленных фотографии. Если их меньше 5 штук или автомобиль сфотографирован только с одной стороны, то лучше пройти мимо такого объявления. Такой продавец скорее всего скрывает от покупателя имеющиеся дефекты. Честному продавцу скрывать нечего, он выложит для обозрения максимальное количество фотографий, позволяющих в полной мере составить картину.

Большинство объявлений состоят из шаблонных фраз, по типу “один владелец, не крашеная, не битая” и т.д и т.п. В таком случае продавец рассчитывает просто-напросто “впарить” автомобиль. Перед тем как отправляться на встречу с продавцом лучше попросить хорошего друга или знакомого, хорошо разбирающегося в автомобилях отпариться с вами. Не лишним будет также договориться о проведении осмотра транспортного средства на станции технического обслуживания, что позволит выявить имеющиеся у автомобиля неполадки и дефекты.

Осмотр – это одна из самых важных процедур при покупке к которой нужно подойти с очень большой ответственностью. Нужно обращать внимание на любые мелочи, которые смогут снизить итоговую цену. Честный продавец, как правило, заранее расскажет о наличии неисправностей и недостатков.

Придерживаясь таких рекомендаций любой человек сможет без проблем приобрести поддержанный автомобиль по доступной цене и с высоким уровнем качества.