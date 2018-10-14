Диагностика ходовой автомобиля

Ходовая часть автомобиля является сложным механизмом работа которого имеет непосредственное влияние на устойчивость, маневренность и контроль транспортного средства. Все эти компоненты в совокупности отвечают за уровень безопасности передвижения. В результате постоянного перемещения автомобиля по дорогам с плохим покрытием на ходовую часть и подвеску транспортного средства оказывается серьёзное негативное влияние.

В связи с этим необходимо поддерживать исправное состояние ходовой части и своевременно проводить диагностические работы не реже одного раза в 10-30 тысяч километров. Конечно для каждого отдельного автомобиля и водителя цифры могут разниться, поэтому здесь приведены средние значения. Лучшим вариантом будет проведение диагностики два раза в год, в летний и зимний периоды.

Такие профилактические меры позволяют значительно продлить срок эксплуатации транспортного средства и поддерживать необходимый уровень безопасности. Систематический подход позволит избежать крупных денежных вложений в возможный капитальный ремонт этой системы. Качественные услуги по диагностике ходовой части оказывает сервис MMC Club.

Ходовая часть автомобиля подразделяется на несколько взаимосвязанных узлов, который в свою очередь имеют деление на более мелкие детали. Обращаться в сервисный центр за диагностикой необходимо при первых появлениях различных стуков и гулов автомобиля во время движения, снижения его устойчивости, увеличении тормозного пути, появление крена при поворотах.

Этапы диагностики

В число стандартных услуг, оказываемых при диагностике ходовой части, как правило, включается:

Проверка пружин и их опорных чаш с целью выявления дефектов. Это необходимо в связи с тем, что с течением времени их упругость значительно снижается.

Тщательный осмотр амортизаторов на наличие масляных подтеков и общий контроль за ходом их работы. В случае установки пневмоподвески идет проверка ее баллонов.

Проверка состояния пыльника ШРУСа. При наличии трещин и разрывов происходит его обязательная замена.

Диагностика и проверка целостности всей тормозной системы. Более подробнее узнать о диагностике ходовой части можно на сайте https://www.mmcclub.ru/service/diagnostika/hodovoy-chasti/

Использование во время диагностики современных компьютерных технологий позволяет выявить даже самый небольшие неисправности в работе ходовой части.