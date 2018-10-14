Основой для проекта стал автомобиль BMW E32 7-Series 1993 года, а создали внедорожник умельцы их московского клуба WBSmotor.
Россияне люксовый BMW E32 7-Series превратили во внедорожник
14.10.2018 12:58
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Реализованный проект по превращению получил название BMW 766i Valkyrie 4×4.
В результате внедорожник получил громадные колеса, полный привод и пятилитровый двигатель. Мощность последнего составляет 300 лошадиных сил.
Серо-зеленую машину оснастили баром-холодильником, сидениями с электроприводом, телефоном и другое.
Отдельно отмечается, что в автомобили реализовали систему контроля тяги.
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