BMW опубликовала «последнее» изображение будущего кроссовера BMW X7‍

BMW готовится к показу своего большого внедорожника BMW X7 и недавно компания официально подтвердила, что новинку представят в середине октября.

Вместе с этой информацией автопроизводитель показал и новое изображение BMW X7. В новом тизере демонстрируют переднюю часть автомобиля с включёнными фарами.

Ранее в сети появились фотографии салона внедорожника, который выполнен в фирменном стиле с отделкой из кожи и вставками из натурального дерева.

На центральной панели в BMW X7 расположен большой экран мультимедийной системы и цифровая панель приборов.

В салоне внедорожника для задних пассажиров будет отдельно выведен блок управления климат-контролем.

Напомним, BMW X7 будут очень похож на концепт Concept X7 iPerformance. В основе серийного X7 лежит платформа CLAR, а под капотом будет устанавливаться 4,4-литровый V8. Для клиентов предложат и версию с дизельным 3,0-литровым мотором.