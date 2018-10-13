Сыктывкар: водитель «Лексуса» скрылся, сбив 13-летнего велосипедиста

ДТП произошло днем 12 октября на улице Коммунистической на прилегающей территории дома №50.

При совершении поворота водитель автомобиля LEXUS RX допустил столкновение с 13-летним велосипедистом, который ехал по линии тротуара.

Виновник аварии покинул место происшествия, но позже его личность была установлена.

Им оказался мужчина, который за последний год привлекался за четыре нарушения ПДД, в том числе и превышение скорости.

По данным МВД по Республике Коми, водителя привлекли по статьям 12.27 ч.2,12.37 ч.2 КоАП РФ.

Что касается велосипедиста, то он получил ушибы, но госпитализация ему не потребовалась.