Эксперты назвали самые надежные 10-летние автомобили

Немецкие специалисты на основе собственных исследований и данных из дилерских центров назвали самые надежные автомобили возрастом свыше 10 лет.

Данный рейтинг возглавляет спорткар Porsche 911, который имеет очень низкий процент поломок, а точнее не более 10%. Стоит отметить, что Porsche 911 многократно был признан очень надежным разными специалистами.

Второе место у Toyota Corolla Verso. Японский минивэн в Германии показал отличное качество даже после 10 лет эксплуатации. У Verso специалисты зафиксировали поломок в среднем не более 15%.

С показателем 16% третье место достается Mazda 2. Последних два места у Ford Fusion и Toyota Corolla.

Эти машины получили практически одинаковый процент – 18%. Как можно заметить в рейтинге 4 модели японского происхождения, и только одна европейская.