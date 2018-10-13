Чита: сотрудник автомойки угнал машину и попал на ней в ДТП

В сообщении МВД говорится, что в полицию Читы обратился мужчина, который сообщил, что привез свой автомобиль Toyota Alex на автомойку.

Через время владелец вернулся, но машины на месте не было, как и сотрудника, который должен был её обслужить.

Заявление 26-летний владелец иномарки написал 11 октября и по данному факту начались проверки.

Тем временем в полицию поступило сообщение о том, что угнанная машина стала участницей аварии в населенном пункте Смоленка.

Угонщика автомобиля задержали и им оказался тот самый работник автомойки, возраст которого 23 года. В отношении парня возбудили уголовное дело.