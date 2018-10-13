Маршрутка и троллейбус столкнулись накануне вечером 12 октября на проспекте Станке Димитрова в Брянске.
Брянск: в ДТП с троллейбусом пострадала пассажирка маршрутки
13.10.2018 14:46
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По данным ГИБДД по региону, участниками аварии стал микроавтобус Peugeot Boxer под управлением 35-летнего водителя и троллейбус, за рулем которого находился 40-летний водитель.
Предварительно установлено, что водитель автобуса при движении в строну улицы Пересвета допустил столкновение с троллейбусом.
В результате ДТП пострадала пассажирка, которая ехала в маршрутке.
41-летняя пострадавшая получила ушиб лица и перелом носа.
Проверки по факту дорожно-транспортного происшествия продолжаются.
Фото: соцсети.
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