Брянск: в ДТП с троллейбусом пострадала пассажирка маршрутки

Маршрутка и троллейбус столкнулись накануне вечером 12 октября на проспекте Станке Димитрова в Брянске.

По данным ГИБДД по региону, участниками аварии стал микроавтобус Peugeot Boxer под управлением 35-летнего водителя и троллейбус, за рулем которого находился 40-летний водитель.

Предварительно установлено, что водитель автобуса при движении в строну улицы Пересвета допустил столкновение с троллейбусом.

В результате ДТП пострадала пассажирка, которая ехала в маршрутке.

41-летняя пострадавшая получила ушиб лица и перелом носа.

Проверки по факту дорожно-транспортного происшествия продолжаются.

Фото: соцсети.