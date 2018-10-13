Информация о дорожной аварии появилась в социальных сетях, где очевидцы сообщили, что на мосту через Зею в Благовещенске из-за ДТП образовалась пробка.
На мосту через Зею в Благовещенске произошло массовое ДТП
13.10.2018 14:41
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По некоторой информации участниками дорожной аварии, случившейся утром 13 октября, стали пять автомобилей.
Кроме этого, очевидцы говорят о возгорании, но достоверно неизвестно, относится ли это к массовой аварии. О пострадавших информации не поступало.
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