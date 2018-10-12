Пленка для декорирования авто

Процесс декорирования авто (кузовной части) посредством особой пленки принято называть «тейпография». Подобный тип тюнинга автомобиля возник не так давно. Такая технология стала весьма популярна в рекламных роликах, где надпись либо изображение наносят прямо на авто. Кроме того, тейпография применяется в сферах рекламы, не связанных с автомобилями.

Особенности тейпографии

Методика нанесения картинки на машину довольно простая. Состоит она в том, что на кузовную часть транспортного средства приклеивают пленки, отличающиеся по цвету и величине. Приклеивание осуществляется в заданном порядке. Также используются пленки, на которые уже целиком нанесено все изображение.

Картинку наносят на пленку посредством особой технологии, основанной на шелкографической печати. Художник имеет возможность нанести на авто буквально любое изображение. Требуется только осуществить сканирование рисунка. Вы можете сами декорировать свое авто, приклеив пленку после ее доставки на свое транспортное средство.

Преимущества подобной методики состоит еще и в том, что в отличие от, к примеру, аэрографической технологии, картинку возможно без труда убрать с авто. На декорирование авто посредством пленки затрачивается немного времени (от пятнадцати минут до нескольких часов, зависит от покрываемой рисунком площади). Также цена тейпографии гораздо ниже, чем стоимость иных методов нанесения изображений на авто. Безусловно, решив купить Матовые пленки на авто от интернет-магазина Plenka.Market, вы поступите правильно, ведь они позволят быстро и без крупных денежных трат украсить вашу машину.

Цель, преследуемая автовладельцами, которые наносят узоры на собственную машину – это не только декорирование либо нанесение рекламы. Автомобиль с оригинальным изображением редко становится целью угонщиков, ведь его можно легко найти в случае угона.

Недостаток тейпографии состоит в том, что при мытье авто необходимо соблюдать осторожность. В противном случае пленка с изображением, которую вы купили, деформируется.

Тейпография на замену аэрографии

Водители Киева все чаще выбирают тейпографию вместо аэрографии. Обусловлено это тем, что процедура нанесения изображения аэрографическим методом сложна, требует наличия специальной камеры для окраски, занимает много времени. Из-за сложности аэрографии она имеет более высокую цену в Украине, если сравнивать с тейпографией.

Тейпография также располагает следующими преимуществами:

Возможно совмещать яркие расцветки с видными переходами. В аэрографии это невозможно. Большой выбор доступных изображений. На автомобиль можно нанести любую картинку/надпись, которую вы только захотите. Легкость выполнения. Вы можете самостоятельно украсить свое авто, если закажете пленку с рисунком. Все, что потребуется – осуществить приклеивание пленки на кузов автомобиля. Впрочем, если сомневаетесь в своих силах, всегда можно обратиться в один из автосервисов Киева.

Нанесенное тейпографическим методом изображение продержится на кузове минимум десять лет. Главное – следуйте несложным правилам при мытье машины. Также вы можете покрыть машину лаком, чтобы защитить рисунок от внешних воздействий. Лак служит своего рода барьером, который принимает на себя все деформации.

Автопленка на авто от Plenka.Market — отличное средство для декорирования машины. Чтобы заказать ее в Украине, оформите заказ в интернет-магазине. Доставка купленного товара будет выполнена в максимально сжатые сроки.